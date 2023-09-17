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الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قطع المياه عن قريتي الشنطور ومازورة ببني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قريتي الشنطور ومازورة بمركز سمسطا، وذلك اعتبارًا من الساعة الــــ ـ10 مساء اليوم الأحد 17 سبتمبر الجاري و حتى الـساعة  1  صباح غد الاثنين وذلك للقيام بأعمال تركيب طلمبات بمحطة الشيخ عابد

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطوير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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أعمال رفع كفاءة المنشآت الحيوية ببني سويف شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف مركز سمسطا
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