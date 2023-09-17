الدورى الإسباني.. تشكيل هجومي لخيتافى أمام أوساسونا

أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أوساسونا، وذلك بعد قليل على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.



وجاء تشكيل خيتافى كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس.

خط الدفاع: خوسيه انخيل كارمونا، دومينغوس دوارتي، ستيفن ميتروفيتش، دييغو ريكو.

خط الوسط: داميان سواريز، دجيني داكونام، نيمانيا ماكسيموفيتش، بورخا مايورال.

خط الهجوم: خايمي ماتا، ديفيرسون بروم سيلفا.



ويحتل فريق خيتافى المركز الـ 15 برصيد اربع نقاط، بينما يقع أوساسونا فى المركز الـ 11 برصيد 6 نقاط.