ننشر قائمة بيراميدز النهائية استعدادا للموسم الجديد

استعدت كل الاندية لانطلاقة مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحرصت كل الأندية على تدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين نظرا لصعوبة المنافسة في النسخة الجديدة من المسابقة المحلي.

ونستعرض في هذا التقرير القائمة النهائية لفريق كرة القدم بنادي بيراميدز والتي جاءت كالتالي :

حراسة المرمى : احمد الشناوي - شريف اكرامي - احمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع : علي جبر - اسامة جلال - محمود مرعي - احمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - احمد فتحي - محمد الشيبي

خط الوسط : بلاتي توريه - مهند لاشين - احمد توفيق - وليد الكارتي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - اسلام عيسى - سيف فاروق جعفر

خط الهجوم : عبد الله السعيد - رمضان صبحي - يوسف اسامه نبيه - فخري لاكاي - ابراهيم عادل - مصطفى فتحي - صامويل اوجو - فيستون مايلي - كريم الطيب - دودو الجباس