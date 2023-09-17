إقلاع طائرة الإغاثة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 01:29 م

غادرت طائرة الإغاثة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى ليبيا، اليوم الأحد، وعلى متنها عشرة أطنان من المعدات والمواد الإغاثية والطبية لمساعدة الأشقاء المتضررين هناك إثر إعصار (دانيال) تنفيذا للتعليمات الصادرة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والتوجيهات المباشرة من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية بالوكالة يوسف المعراج، في تصريح اليوم، عقب إقلاع الطائرة - إن الإشراف سيكون للمتطوعين من الهلال الأحمر الكويتي لتسليمها للهلال الأحمر الليبي، مؤكدا استمرار الكويت بإرسال المساعدات لتغطية احتياجات الهلال الأحمر الليبي لتخفيف العبء والمعاناة عن المتضررين هناك.

وكانت طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي اتجهت إلى ليبيا يوم الأربعاء الماضي وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية تلتها الطائرة الثانية يوم الخميس الماضي وعلى متنها 41 طنا، فيما بلغت حمولة الطائرة الثالثة أمس السبت عشرة أطنان ليصبح الإجمالي حتى هذه اللحظة 100 طن.