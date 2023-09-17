أرتيتا يقود أرسنال امام إيفرتون بتشكيل هجومي متوقع

تتزين مدينة ليفربول لاستضافة المواجهة المرتقبة بين فريق إيفرتون الذى يستضيف نظيره أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، وذلك فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 5 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.



ومن المتوقع أن يخوض ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، اللقاء بتشكيل هجومى يعتمد فيه على الثلاثى مارتينيلي ونيكيتياه وبوكايو ساكا.



وجاء التشكيل المتوقع لارسنال كالتالى:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: زيتشينكو – ويليام ساليبا – بن وايت - جابرييل.

الوسط: ديكلان رايس – مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي – إدوارد نيكيتياه – بوكايو ساكا.



ويحتل فريق ارسنال المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بينما يقع إيفرتون فى المركز الـ 18 بنقطة وحيده.