«الكهرباء» تعلن عن إجراءات تأمين المهمات والمنشآت استعدادًا للشتاء

أكدت وزارة الكهرباء على ضرورة الاستعداد المبكر واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الشبكة واستقرار التيار وسرعة الإصلاح عند حدوث أي عطل طارئ، مع استمرار تلقي أي بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق "طوارئ الكهرباء" الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة، مشددًا على ضرورة تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع، والتأكيد على أن تكون مغذاه بمصدرين تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت ومراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ بكل محطة صرف أو رافع صحي ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بمحطات الصرف الصحي والرفع والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها.

وشددت على اتخاذ عدة اجراءات لتأمين المهمات والمنشآت الكهربائية من الأخطار المحتملة للسيول والأمطار خلال الفترة القادمة والعمل على استقرار التغذية الكهربائية لكافة قطاعات الدولة تتضمن رفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة. ورفع حالات الاستعداد القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة إدارات وقطاعات الكهرباء وسرعة اتخاذ اللازم في حال ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

أوضح المهندس محمد عسل رئيس شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا بانه الشركة بدأت الاستعداد المبكر للخريف والشتاء خاصة وأنه تخدم محافظات ساحلية هى الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وأنه تم تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.والتأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات.

وتواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض، مشيرًا لأهمية ابتعاد المواطنين عن المهمات الكهربائية حرصًا على سلامتهم وخاصةً عند سوء الأحوال الجوية والإبلاغ عن أية أعطال فورا حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة بالتعامل معها فى أسرع وقت ممكن مؤكدا رفع كفاءة فرق الصيانة المركزية وعددها 16 فرقة وكذلك فرقتي الصيانة تحت الجهد وتم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية لإتمام الأعمال طبقًا للأصول الفنية المعتمدة وتجهيز فرقة ثالثة للعمل بقطاع شمال الدقهلية وتم تنفيذ خطة الصيانة السنوية بنسبة 100%.

وأشار «عسل» إلى أن استثمارات العام الحالى تبلغ 753 مليون جنيه بزيادة تبلغ أكثر من 3 أضعاف الاستثمارات السابقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وأن أهم أهداف العمل تقديم خدمة عصرية للمواطنين بكفاءه وتحسين جودة التغذية الكهربائية عن طريق رفع أداء مكونات الشبكة بإنشاء التحكمات الجديدة في شبكات الجهد المتوسط لربط مكونات الشبكة في منظومة التحكم وتركيب عدادات ذكية لمراقبة جميع المهمات عن بعد لحظيا والتعامل مع الأعطال فور حدوثها لإعادة توصيل التيار فور انقطاعه لتحقيق استدامة التغذية الكهربائية للمشتركين، مشيرًا إلى الاستمرار في تشغيل مركز التحكم القائم بقطاعي شمال وجنوب الدقهليه وعمل الصيانه اللازمة.

وأوضح المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه تم تركيب العدادات مسبوقة الدفع وتعميمها لجميع المشتركين الجدد وأن اجمالى العدادات مسبوقة الدفع يمثل أكثر من 65 % من إجمالي عدد المشتركين وأنه تم الانتهاء من إحلال 35 خط جهد وإنشاء 12 خط جهد متوسط وأنه تم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني مما يسهل على المواطن شحن كارت عداد مسبوق الدفع من أي مكان وفى أي وقت وبلغ عدد مراكز الشحن الرئيسية بالشركة (102) مركز شحن وحوالي 100 وحدة شحن متنقلة وبلغ عدد مراكز الخدمة الرئيسية (55) مركز خدمة وتم تجهيز (136) مقر خدمة وجاري تجهيز (81) مقر ليصل إجمالي عدد المقرات (217) مقر، وذلك استمرارًا لسياسة الشركة بتقديم خدمة مميزة للمشتركين وحسن معاملة الجمهور.

وأكدت الشركة القابضة للكهرباء عن متابعة الشبكة القومية المتابعة المستمرة للشبكة من خلال غرف عمليات مركزية وأخرى بمكاتب رؤساء الشركات والقطاعات التابعة والإدارات والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات والتأكيد على جميع الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية.