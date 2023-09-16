الكشف الطبي بالمجان على ١٨٠٩ مواطنين في قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة بقرية أم الرضا الجديدة بمركز كفر البطيخ ، تردد عليها ١٨٠٩ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٣٩ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ١٢حالة بالإضافة إلى إجراء ٣٢٠ تحليل معملى و فحص ٢٥حالة بالأشعة و٤٠ حالة أخرى بالسونار.

اجتمع اليوم السبت الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط مع مديرى المستشفيات و مديرى الادارات الفنية بالمديرية وذلك بقاعة مستشفى الرمد بدمياط ،حيث تضمن الاجتماع عرض السلبيات الناتجة عن المرورات الاشرافية لفرق مديرية الصحة و بحث كيفية حلها و تفاديها .

كما تضمن الاجتماع وضع جدول زمني للانتهاء من بعض المعوقات بالمستشفيات للارتقاء بجودة تقديم الخدمات الطبية للمرضى .

أكد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط على ضرورة متابعة التسجيل الطبى للمرضى و متابعة توافر الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ،بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار برفع كفاءة المستشفيات الحكومية و تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين و فى اطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة.

كما تابع وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط ،تفعيل العلاج على نفقة الدولة بأقسام الرعايات المركزة و الحضانات في قافلة طبية في دمياط حيث تابع وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط الجديده