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السبت 16 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تحالف الاحزاب المصرية: السيسي جبر خواطر ملايين المصريين من متوسطى الدخل وأصحاب المعاشات

تحالف الاحزاب المصرية
تحالف الاحزاب المصرية
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أشاد تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم ٤٢ حزبا سياسيا ،بالقرارات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف لتخفيف الاعباء على المواطنين .

وصرح الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الإعلامي باسم التحالف أن  الأمين العام للتحالف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، ومعه عدد من رؤساء احزاب التحالف كانوا ضمن الحضور فى لقاء الرئيس على أرض بنى سويف وشعروا بسعادة كبيرة مثل ملايين المصريين بهذة القرارات لتخفيف الاعباء على المواطنين .

وقال، ان هذه القرارات التى تصب فى صالح المواطن البسيط بمثابة رسالة من السيسي الى شعب مصر أنه حريص على جبر خاطر كل المصريين وايضا رسالة للمشككين ان الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على تخفيف المعاناة عن ابناء الشعب المصري العظيم.

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