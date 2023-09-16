رئيس طاقة النواب: قرارات الرئيس ترفع مستوى معيشة المواطن الأقل دخلا

أشاد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية ومشروعات حياة كريمة بمحافظة بني سويف بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا

وقال عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن القرارت التي أصدرها الرئيس أثلجت صدور المصريين وجاءت في توقيت مناسب وتعكس احساس الرئيس وشعوره بمعاناة واحتياجات الأسرة المصرية وأن المواطن هو بطل المسيرة الوطنية وفق ما قال الرئيس في كلمته.

وأضاف ان الرئيس أكد أيضا خلال كلمته أن الحوار الوطني جاء كخطوة مهمة لمشاركة كل اطياف المجتمع وان مسيرة التنمية مستمرة رغم الاثار التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ، جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية،

وأضاف أن قرارات الرئيس وتوجيهاته قد لاقت اشادة وترحيب من المصريين لان حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس تمس عدد كبير من المصريين ومن اصحاب المعاشات والموظفين والفئات الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية كما تؤكد قرارات الرئيس السيسي حرصه الدائم على النهوض بحياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، حيث تضمنت القرارات زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه و زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه،وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.