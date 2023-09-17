اليوم.. 3 محترفين يعودون للمنافسات الأوروبية بعد فترة التوقف الدولي

انتهت فترة التوقف الدولي التي أقيمت خلال شهر سبتمبر الجاري، وعاد اللاعبون إلى أنديتهم لاستكمال المنافسات المحلية في أوروبا الموسم الحالي 2023-2024، ومنهم 3 محترفين مصريين في القارة العجوز، ليعودون إلى الأجواء الأوروبية بعد مباريات الأجندة الدولية، إذ يتطلع كل فرد منهم لتحقيق الهدف الذي يخطط له منذ صغره ومنذ بداية الموسم الكروي الجديد، مثل مصطفى محمد مهاجم نانت، الذي يحلم بأن يصبح هدافًا للدوري الفرنسي بالموسم الجاري.

مصطفى محمد يحلم بمواصلة هز الشباك مع نانت

وعاد مصطفى محمد إلى الكناري بعد المشاركة مع المنتخب الوطني في المعسكر المنقضي، الذي تخلله مباراة أثيوبيا بتصفيات أمم أفريقيا 2023، التي تقام في كوت ديفوار العام المقبل، ومواجهة تونس وديًا، إذ فاز الفراعنة بهدف للا شيء في الأولى وتلقى خسارة في الثانية بثلاثية مقابل هدف، لم يسجل خلالهما مهاجم نانت أي هدف، لكن يتطلع للمشاركة أساسيًا مع فريقه أمام كليرمونت، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأحد، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يحل رفاق مصطفى محمد ضيوفًا بملعب جابرييل مونبيد بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

ويسعى مصطفى محمد خلال مباراة نانت وكليرمونت لمواصلة تسجيل الأهداف، حيث يعد هدافًا لنانت حتى الآن، وثاني هدافي الدوري الفرنسي بالتساوي مع وسام بن يدر مهاجم موناكو، خلف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وذلك بعد إحرازه 4 أهداف في أربعة مباريات، ليعوض سوء نتائج فريقه بزيارته لشباك الخصوم، حيث يحتل نانت المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة «ليج 1» وفي رصيده نقطتان فقط، فيما يأتي كليرمونت في المركز السادس عشر بنقطة وحيدة.

«الننى» ينتظر الظهور الأول

كما يترقب محمد النني، موعد ظهور الأول مع أرسنال بالموسم الحالي، وذلك بعد عودته من الإصابة في الركبة، التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ليعود إلى التدريبات الجماعية لفريقه يوم الأربعاء الماضي، وشارك في مران الجانرز لأول مرة منذ يناير الماضي، ليظهر بقوة في التدريبات ويؤكد جاهزيته في ظل اعتماد الإسباني مايكل أرتيتا على خدماته بالرغم من ابتعاد النني عن العشب الأخضر لمدة طويلة.

محمد النني

ومن المتوقع، أن يجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مباراته ضد إيفرتون، التي تنطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، حيث يحل فريق المدفعجية ضيفًا على التوفيز بملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ جمع الفريق اللندني حتى الآن 10 نقاط محتلًا بها المرتبة الخامسة بالبريميرليج، فيما يتأخر إيفرتون في الترتيب بنقطة وحيدة يحتل بها المركز الثامن عشر.

«تريزيجيه» جاهز لمواجهة بشكتاش

ورغم استبعاده من المشاركة في معسكر منتخب مصر المنقضي؛ نظرًا لإصابته بكسر في الضلوع منذ يوم 19 من شهر أغسطس الماضي، إلا أن محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور بات جاهزًا للمشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة، التي يبدأها بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة بشكتاش في الثامنة مساء اليوم الأحد، بالجولة الخامسة من بطولة الدوري التركي، وذلك بعد عودته للتدريبات يوم الأربعاء 6 من الشهر الجاري بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة جالطا سراي، ليغيب تريزيجيه عن فريقه أمام ريزة سبور، والتي خسرها رفاق الدولي المصري بثلاثية مقابل هدفين، وكذا أمام قاسم باشا، ولكن فاز بها طرابزون سبور بخماسية مقابل هدف، ليحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 6 نقاط، بعد خوض 4 جولات، فيما يأتي بشكتاش رابعًا بـ7 نقاط.