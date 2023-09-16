إصابة رياض محرز بتسمم غذائي قبل مواجهة أهلي جدة والتعاون

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، أن الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة، نقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأُصيب رياض محرز بتسمم غذائي، قبل مواجهة أهلي جدة أمام التعاون، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتعرض محرز للتسمم خلال الساعات الماضية، بعد تناوله وجبة في أحد المطاعم السعودية الشهيرة.

وارتاد لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، أحد المطاعم لتناول وجبة، أصيب على إثرها بجرثومة في المعدة.

ونقل محرز إلى المستشفى لتلقي العلاج، ليغيب عن مباراة أهلي جدة، المقرر إقامتها اليوم أمام التعاون، لعدم الجاهزية.

ولم يعلق نادي الأهلي السعودي على إصابة رياض محرز بتسمم غذائي، ولم يكشف موقفه من مواجهة التعاون.

وأشارت عدة وسائل إعلامية، إلى أن احتجاز محرز في أحد المستشفيات السعودية في الساعات القليلة الماضية، بعد إصابته بجرثومة المعدة، وفقا للتقارير الصادرة من المستشفى، موضحة أن الدولي الجزائري يخضع لفحوصات طبية جديدة في الوقت الحالي من أجل استكمال تعافيه والاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لحالة التسمم.

وخاض رياض محرز، 5 مباريات حتى الآن مع أهلي جدة، عقب انضمامه إليه قادمًا من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وسجل خلالها هدفين وصنع مثلهما مع الراقي.