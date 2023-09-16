«سياحة النواب»: قرارات الرئيس السيسي تاريخية وضربة قاصمة للمتربصين بالوطن

ثمنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المصريين،مؤكدة أنها ضربة قاصمة لكارهي الوطن والمتربصين به.

وأشارت “علي”، إلى أن الدولة المصرية تنحاز دومًا لمواطنيها وحريصة على دعمهم بشتى الطرق، ولمتتركهم فريسة للغلاء وزيادة الأعباء، لافتة إلى الرئيس السيسي رئيس بحجم أحلام وطموحات المصريين.

وشددت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، على ضرورة تعزيز قرارات الرئيس بمزيد من تشديد الرقابة على الأسواق والمواجهة الحاسمة لمحتكري السلع لكي يشعر المواطن بمزيد من الإيجابيات التي تدفعه لمزيد من العمل.

وتابعت: "ستخلق هذه القرارات حالة من المناخ العام المليء بالتفاؤل المفعم بالأمل والتحدي لدى المصريين ليتوجوا جهدهم على مدار السنوات الماضية".