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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

«سياحة النواب»: قرارات الرئيس السيسي تاريخية وضربة قاصمة للمتربصين بالوطن

نورا علي
نورا علي
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ثمنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المصريين،مؤكدة أنها ضربة قاصمة لكارهي الوطن والمتربصين به.

وأشارت “علي”، إلى أن الدولة المصرية تنحاز دومًا لمواطنيها وحريصة على دعمهم بشتى الطرق، ولمتتركهم فريسة للغلاء وزيادة الأعباء، لافتة إلى الرئيس السيسي رئيس بحجم أحلام وطموحات المصريين.

وشددت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، على ضرورة تعزيز قرارات الرئيس بمزيد من تشديد الرقابة على الأسواق والمواجهة الحاسمة لمحتكري السلع لكي يشعر المواطن بمزيد من الإيجابيات التي تدفعه لمزيد من العمل.

وتابعت: "ستخلق هذه القرارات حالة من المناخ العام المليء بالتفاؤل المفعم بالأمل والتحدي لدى المصريين ليتوجوا جهدهم على مدار السنوات الماضية".

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النائبة نورا على النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب قرارات الرئيس السيسي
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