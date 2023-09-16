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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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الزراعة: تجديد الثقة فى اعتماد معامل معهد الصحة الحيوانية طبقا لمواصفة "ايزو 17025"

باحثي معهد بحوث الصحة
باحثي معهد بحوث الصحة الحيوانية
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أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تجديد الثقة فى اعتماد معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية طبقا للمواصفة القياسية الدولية ايزو 17025 من خلال زيارة وفد من المجلس الوطنى للأعتماد (الأيجاك) لمعامل المعهد لمدة يومين متتاليين الخميس والجمعة 14 ، 15 /9/2023.
 

وتقدمت أسرة معهد بحوث الصحة الحيوانية تتقدم بالشكر والتقدير  لوزير الزراعة للدعم  اللامحدود للمعهد ليكون منارة علمية بحثية تطبيقية إقليمية متميزة ورئيس مركز البحوث الزراعية لتشجيعه ومتابعته المستمرة والمتميزة للمعهد.
وأوضح الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد،المعهد، أنه تم تجديد الثقة  لمعامل المعهد المتخصصة والنوعية (أقسام ووحدات ومعامل دولية  ومرجعية) من المجلس الوطنى للاعتماد (الايجاك) طبقا للمواصفة (ISO17025) و المعهد مستمر فى التطوير والتحديث والتقدم والأزدهار لكسب ثقة العملاء وتقديم افضل وأدق الخدمات للقطاع الخاص والحكومى بالاضافة للخدمات المجتمعية لصغار المربيين وخاصة القرى الاكثر أحتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وستظل الريادة لمصر فى مجال المختبرات المرجعية العالمية فى افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط.

 وأضاف شاهين، أن جميع أمكانيات المعهد وفروعه مسخرة للمنظومة البحثية التطبيقية لدعم الأقتصاد القومى والمشاركة المجتمعية ودعم القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الأنمائية أنطلاقاً من رؤية مصر 2030 كما قدم الشكر لجميع العاملين بالمعهد متمنياً كل التقدم والأزدهار للمعهد العريق.

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معهد بحوث الصحة الحيوانية الأيجاك حياة كريمة
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