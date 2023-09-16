تعليم البحيرة يواصل الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023-2024.. صور

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن جميع مدارس المحافظة تشهد حالة من الإستعداد القصوى لإستقبال أبنائنا الطلاب، حيث تم الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتم تهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ويتم مراجعة كافة أعمال التزيين والتجميل بحوش المدرسة والفصول والأسور لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أى تراكمات للقمامة، وإزالة اى أشغالات بمحيط المدارس، فى إطار إستعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023-2024، مع بدء العد التنازلي لانطلاق الدراسة فى 30 سبتمبر الجارى.

وأشار وكيل الوزارة، إلى إنتظام عمل لجان المتابعة التى تم تشكيلها للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية، وكذا توافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة بمختلف المدارس.