المدير التنفيذي لـ"حياة كريمة": 90 % نسبة الإنجاز بمشروعات المبادرة في القرى

قالت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة أطلقت مشروعات في كافة المجالات، مشيرة إلى أننا كمصريين نشعر بالفخر اتجاه مبادرة حياة كريمة رئاسية تضم كل مناحي الحياة، حيث استطاعت المبادرة تنفيذ كل المشروعات بالقرى، وحققت نتائج بنسب إنجاز تصل إلى 90%.

وأضافت "فخري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "إكسترنيوز"، أن مبادرة حياة كريمة في المجال الصحي حققت نسب تجاح عالية، حيث تم إنشاء وحدات صحية في كل قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وبدأت العمل بنسبة 54%، وتم إنشاء وحدات خاصة بطب الأسرة و تقدم الخدمات يومية للمواطنين، وتنفيذ مستشفيات، وبدأت العمل بالفعل بنسبة 42%.

وأشارت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إلي أن القوافل الطبية تعمل في كل قرى حياة كريمة بدون استثناء سواء من وزارة الصحة أو الجامعة تعمل في التخصصات كلها، والدقيقة منها تحول إلى أقرب مستشفى لها، كما أن المبادرة تحاول بقدر الإمكان بأن يكون هناك تنوع بالقوافل في القرى والنجوع في صعيد مصر.