تعرف على حجم استثمارات الدولة بقيادة السيسي في محافظات الصعيد

يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، محافظة بني سويف، حيث يتفقد عدداً من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء مركز ببا محافظة بني سويف.

وتشمل المشروعات قطاعات الصحة والتعليم والخدمة المجتمعية لتوفير حياة كريمة لأهالي بني سويف، حيث تعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري تعد إحدى أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

كما تعد مبادرة حياة كريمة المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها.

ويقود الرئيس عبدالفتاح السيسي جهود تنمية الصعيد، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالتنمية فى ربوع الجمهورية والإسراع فى خطط التنمية لمناطق الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة المأمولة بمحافظات الوجه القبلى.

كما تحظى محافظات الصعيد بأولوية كبيرة في الاستفادة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بنصيب كبير فيما يخص عدد المراكز الإدارية والقرى المستفيدة من تلك المبادرة القومية.

وتتمثل أبرز المعلومات عن حجم الاستثمارات التي ضختها الحكومة في محافظات الصعيد على مدار السنوات الماضية فيما يلي:

- تجاوز حجم الاستثمارات التي ضختها الحكومة في محافظات الصعيد على مدار السنوات الماضية 1.5 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه مخصصة للإنفاق على المشروعات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- يعتبر برنامج تنمية الصعيد النموذج الأبرز لاهتمام الدولة بصعيد مصر الذي امتد لمبادرة حياة كريمة وحظي الصعيد باستثمارات غير مسبوقة في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية قاربت على تريليون ونصف التريليون جنيه.