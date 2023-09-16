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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بابا الفاتيكان يشارك في "مبادرة كلينتون الشاملة"

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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أعلن صحافي مكتب دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنّ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سيُشارك في “مبادرة كلينتون الشاملة” لسنة 2023، والتي ستنعقد بين 18 و19 سبتمبر في نيويورك، كما أورد الخبر القسم الإنجليزي  من موقع “فاتيكان نيوز” الإلكتروني، مع الإشارة إلى أنّه سيُلقي كلمة على مسامع المشاركين في المبادرة عن بُعد مع بداية الحدث يوم الاثنين، تحديداً عند التاسعة والربع صباحاً (بتوقيت نيويورك) أو الثالثة والربع (بتوقيت روما).

ومِن المتوقّع أن يتطرّق البابا فرنسيس في كلمته إلى مواضيع مختلفة تتضمّن تغيّر المناخ، أزمة اللاجئين، رعاية الأولاد ورسالة مستشفى “بامبينو جيزو” للأطفال مع مشاريعه المستقبليّة.

والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون سيُطلق الحدث الذي سيحضره رسميّون.

وسيُشارك ممثّلون عن مستشفى بامبينو جيزو في اللقاء، خاصّة وأنّ المستشفى يقدّم الرعاية لأولاد يُعانون مِن أمراض مُزمنة وحالات صحّية خطيرة، فيما المنظّمة التي لا تبغي الربح (أي مبادرة كلينتون) تُقدّم الرّعاية للمشاريع الإنسانيّة.

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