هنغاريا وسلوفاكيا تمددان الحظر على السلع الأوكرانية

قال وزير الزراعة الهنغاري إشتفان ناد إن المجر تفرض حظرا على استيراد 24 سلعة أوكرانية، وذلك بعد رفض المفوضية الأوروبية تمديد قيود الاستيراد على المواد الغذائية الأوكرانية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وكتب ناد على حسابه في موقع "فيسبوك": "اتخذت بروكسل قرارا بعدم تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية. بالمقابل ستغلق هنغاريا حدودها على المستوى الوطني، وتوسع الحظر ليشمل 24 سلعة أوكرانية".

وأفادت قناة "ماركيزا" التلفزيونية السلوفاكية، نقلا عن وزارة الزراعة في الجمهورية أن البلاد ستمدد من جانب واحد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا.

وقررت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الحدودية، لكنها ألزمت كييف بتطبيق إجراءات مراقبة الصادرات.

وقالت القناة: "أكد وزير الزراعة أن سلوفاكيا ستمدد الحظر من جانب واحد".

وبحسب القناة التلفزيونية، سيدخل الحظر المفروض على استيراد الحبوب من أوكرانيا من سلوفاكيا حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة/السبت.