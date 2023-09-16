البيت الأبيض يلمح إلى إقرار حزمة أسلحة جديدة من واشنطن لأوكرانيا خلال الأسبوع المقبل

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن بلاده تقوم "دائمًا" بإعداد مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، مبينا أن واشنطن تخطط للإعلان عن تسليم المزيد من الأسلحة الأسبوع المقبل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال جيك ساليفان للصحافيين: "نقوم دائما بإعداد حزم من المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا.. وأعتقد أنه يُمكننا توقع إعلان آخر عن موارد وقدرات وأسلحة إضافية لأوكرانيا من أجل مواصلة الهجوم المضاد وصد الهجمات الروسية، وذلك في وقت ما من الأسبوع المقبل".

ويوم الخميس، ذكرت شبكة "إن بي سي" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يعتزم خلال زيارته الأسبوع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووسط فشل الهجوم الأوكراني المضاد تدرس الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مزيد من القذائف العنقودية المحرمة دوليا إلى أوكرانيا، ولكنها هذه المرة قذائف بعيدة المدى. كما ذكر مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن باتت قريبة موافقتها على توريد القذائف العنقودية البعيدة المدى لأوكرانيا.