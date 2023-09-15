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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد أبو داوود: المسرح أعطاني الكثير كمخرج وظلمني كممثل

الفنان محمد أبوداوود
الفنان محمد أبوداوود
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قال الفنان القدير محمد أبو داوود أنه أخرج أكثر من 20 مسرحية الغالبية العظمى منها عروض كوميدية تابعة لفرقة المسرح الكوميدي، حققت مشاهدات عالية وتم عرضها في أكثر من موسم.

 

وأضاف الفنان محمد أبوداوود خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: في بداية حياتي بكيت بسبب سحب بطولة أحد الأفلام مني.

 

وتابع أبوداوود: المسرح أعطاني الكثير كمخرج ولكنه ظلمني كممثل.

 

وكشف أبوداوود خلال اللقاء العديد من أسرار وكواليس حياته لأول مرة، منها علاقته بيوسف وهبي والمخرج السيد راضي وفؤاد المهندس.

 

ويتحدث أبوداوود خلال اللقاء عن سر علاقته بحمدي غيث وأسرار الشجار بينهما على المسرح أمام الجمهور.

كما يوضح ابو داوود أسرار انفصاله عن العمل مع والده واتجاهه للمسرح، كما يكشف عن مفاجاة خلال اللقاء حيث أكد أن أجر الفنان سعيد صالح كان أعلى من عادل إمام في مدرسة المشاغبين.

الكوميدي المسرح الكوميدي ايمان ابو طالب فرقة المسرح الكوميدي فؤاد المهندس
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