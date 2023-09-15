المبعوث الرئاسى الفرنسى يؤكد إيجابية محادثاته بلبنان وقرب انتخاب رئيس جديد للبلاد

ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، مع المبعوث الرئاسى الفرنسى جان إيف لودريان، نتيجة المحادثات واللقاءات التى عقدها لودريان فى بيروت على مدى ثلاثة أيام.

جاء ذلك فى اتصال هاتفى تلقاه ميقاتى من لودريان، اليوم الجمعة، حسبما أكد مجلس الوزراء اللبناني.

وأضاف مجلس الوزراء أن الجانبين أكدا خلال الاتصال أن نتائج المحادثات إيجابية وتؤكد قرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وكان لودريان قد استهل زياراته فى بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، بلقاء مع ميقاتى فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية، ثم أجرى لقاءً مع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى قبل أن يبدأ لودريان سلسلة من اللقاءات مع ممثلى القوى والتيارات والأحزاب السياسية.

وتعد تلك الزيارة هى الثالثة للمبعوث الفرنسى إلى لبنان منذ تكليفه بالمهمة من قبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى شهر يونيو الماضي.