قافلة طبية توقع الكشف بالمجان على 962 مواطنا في دمياط

نفذت ادارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بدمياط قافلة طبية علاجية بقرية عرب الجمعية بمركز كفرسعد ،فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى أماكنهم تنفيذا للمبادرة التى اطلقها رئيس الجمهورية حياة كريمة وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبرعاية الدكتور منال عوض محافظ دمياط وتحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و الدكتورة سها خيرى منسق عام القوافل الطبية بالمحافظة

اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ،أن هذه القافلة هى الأولى من نوعها التى تستهدف سكان هذه المنطقة وان فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي ٩٦٢ حالة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات .

فحص ٩٦٢ مواطن في دمياط

واوضح وكيل وزارة الصحة في دمياط ،انه تم تحويل ١١ حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات واصدار ثلاث قرارات للعلاج على نفقة الدولة .

واشار الى انه تم عمل التحاليل و الفحوصات الطبية لعدد ٢٠٩ مواطن و عمل الاشعة السينية ل ١٨ مواطن و السونار لعدد ٨ مواطنين، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى للمترددين على القافلة لرفع الوعى الصحى لهم .

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".