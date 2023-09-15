تعرف على تشكيل اتحاد العاصمة لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي

أعلن عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي بنظيره اتحاد العاصمة في التاسعة من مساء اليوم الجمعة 15 سبتمبر، في ملعب الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

ويلعب اتحاد العاصمة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

خط الدفاع: زين الدين بلعيد – نبيل لعمارة – أدم عليليات – سعدي رضواني.

خط الوسط: أسامة شيتة – براهيم بن زازا – توميسانج أوريبوني.

خط الهجوم: إسماعيل بلقاسمي – نور الإسلام فتوحي – خالد بوسليو.

ويسعى اتحاد العاصمة لإضافة لقب قاري جديد بعد فوزهم ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب يانج أفريكانز التنزاني، بل بطولة السوبر الإفريقي الأولى لهم في تاريخهم، في حين يبحث المارد الأحمر عن اللقب التاسع له في تاريخه بعد تتويجه ثماني مرات كان آخرها على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح في 2021.