ads
الجمعة 15 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

سيد درويش على مسرح البالون

عرض سيد درويش
عرض سيد درويش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشهد مسرح البالون، عودة العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "سيد درويش" في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، بمناسبة احتفاء وزارة الثقافة بمئوية فنان الشعب سيد درويش.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، ويتناول العمل السيرة الذاتية لفنان الشعب سيد درويش، وبعض المحطات المهمة في حياته ومشواره الفني.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: ميدو عادل، ولقاء سويدان، وسيد جبر، ومحمد عنتر، وماهر عبيد، وشريف عبد الوهاب، ومحمد الشربيني، وحسام حمدي، ومحمد مختار العدل، وأيمن صبحي، ورشا جميل، وهالة الصباح، ودعاء الخولى، وإيمان النحاس، وآخرون، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقي، موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ جاد الشهاوى،  مساعدو الإخراج إيناس الشريف، وتامر عثمان، وسعاد الجوكر، وحجاج الخضري، ومحمود فراج، وهيثم الشيخ، ومن تأليف السيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب.
 

مسرح البالون سيد درويش مئوية فنان الشعب سيد درويش فرقة أنغام الشباب البيت الفنى للفنون الشعبية
ads