سيد درويش على مسرح البالون

يشهد مسرح البالون، عودة العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "سيد درويش" في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، بمناسبة احتفاء وزارة الثقافة بمئوية فنان الشعب سيد درويش.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، ويتناول العمل السيرة الذاتية لفنان الشعب سيد درويش، وبعض المحطات المهمة في حياته ومشواره الفني.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: ميدو عادل، ولقاء سويدان، وسيد جبر، ومحمد عنتر، وماهر عبيد، وشريف عبد الوهاب، ومحمد الشربيني، وحسام حمدي، ومحمد مختار العدل، وأيمن صبحي، ورشا جميل، وهالة الصباح، ودعاء الخولى، وإيمان النحاس، وآخرون، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقي، موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ جاد الشهاوى، مساعدو الإخراج إيناس الشريف، وتامر عثمان، وسعاد الجوكر، وحجاج الخضري، ومحمود فراج، وهيثم الشيخ، ومن تأليف السيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب.

