الدوري السعودي.. نيمار على مقاعد بدلاء الهلال أمام الرياض

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ديربي الرياض أمام فريق الرياض، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف الهلال، الرياض اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، إذ تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويديرها تحكيميًا المجري تاماس بوجنار، ويعلق عليها المعلق المصري مدحت شلبي في أول ظهور له عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

ويظهر لأول مرة في تشكيل الهلال في لقاء الليلة، البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعدما تعاقد معه الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث غاب عن الفريق منذ بداية الموسم للإصابة، ليجلس على مقاعد البدلاء في ظهوره الأول مع الأزرق.

يقود الخط الهجومي، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بمعاونة سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

كما يتواجد البرتغالي روبن نيفيز وسيرج سافيتش في التشكيل الأساسي لفريق الهلال أمام الرياض، على أن يحرس عرين الفريق، المغربي ياسين بونو.

تشكيل الهلال أمام الرياض

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز - سافيتش - ميشيل ديلجادو

وفي الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.

يحتل الهلال، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 13 نقطة، خلف اتحاد جدة المتصدر بـ15 نقطة، فيما يأتي الرياض في المركز السادس عشر بـ4 نقاط.