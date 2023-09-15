أمريكا تؤكد التزامها الراسخ تجاه شراكتها مع بابوا غينيا الجديدة لتعزيز الأولويات المشتركة

أكدت الولايات المتحدة التزامها الراسخ تجاه شراكتها مع بابوا غينيا الجديدة لتعزيز أولوياتهما المشتركة، بما في ذلك معالجة أزمة المناخ وتحسين الشفافية والحكم الرشيد وتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم بابوا غينيا الجديدة الوطني إن الشراكة بين الولايات المتحدة وبابوا غينيا الجديدة وصلت هذا العام إلى آفاق جديدة.

وأضاف بلينكن: "لقد وقعنا اتفاقيتين ثنائيتين أساسيتين، اتفاقية التعاون الدفاعي واتفاقية لمكافحة العمليات البحرية غير المشروعة العابرة للحدود الوطنية، ما سيقودنا إلى الأمام بينما نعمل معًا لتعزيز الرخاء والأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع: "لقد كان شرفًا لي السفر إلى بورت مورسبي نيابةً عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتوقيع هذه الاتفاقيات والاطلاع بشكل مباشر على قوة علاقتنا الثنائية المتجذرة في القيم المشتركة"، مقدمًا أطيب تمنياته لجميع مواطني بابوا غينيا الجديدة في احتفالهم باليوم الوطني.