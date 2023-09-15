الكشف على 1164 مواطنا في قافلة طبية بدشنا ضمن "حياة كريمة"

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبو نبوت التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ١١٦٤ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٤٠٤ حالة رمد ، ٢٩٢ حالة أمراض باطنية ، و ١٨٤ حالة طب اطفال ، ٧٤ حالة جراحة عامة ، ٤٤ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ٣٣ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ١٣٥ حالة ، وإجراء سونار لـ ٢٠ حالة ، وأشعة لـ٩ حالات ، و اجراء الكشف المبكر لـ١٨ حالة ، وإنهاء اجراء العلاج علي نفقة الدولة لـ٦ حالات ، فضلا عن تحويل ٨ حالات للمستشفي لإستكمال العلاج ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

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من جانبه قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقدم أيضا خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما ٦٧ مواطنا .