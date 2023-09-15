محافظ مطروح يؤدي صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار دانيال بليبيا

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم صلاة الجمعة، بمسجد الزويدة بمدينة برانى، وكذلك صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحادثين الألمين في زلزال المغرب وإعصار دانيال بليبيا الشقيقتين، وأبناء مصر غرقى حادث الإعصار بليبيا الشقيقة.

ورافقه النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف، ومديري المديريات والإدارات وأهالي القرية.

وأكد محافظ مطروح، خالص تعازيه للضحايا الذين نحسبهم عند الله من الشهداء من الأشقاء في ليبيا والمغرب وأبنائنا من مصر الساعيين على مصدر رزقهم بدولة ليبيا الشقيقة.

كما أدى جميع أهالي مطروح بجميع مساجد المحافظة صلاة الغائب والدعوة بالرحمة لهم، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

محافظ مطروح يؤدي صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب واعصار دانيال بليبيا

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