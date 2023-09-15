حبس سمسار عقارات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي في التجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سمسار عقارات بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي في التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (سمسار عقارات - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" وعُثر بحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته أقر بقيامه بتجميع مدخرات الأشخاص راغبى الدخول للبلاد للإقامة أو العلاج عن طريق إيداعات فى حسابه من خلال أحد التطبيقات بالعملة الأجنبية على أن يقوم بتسليمهم ما يوازى تلك العملات بالعملة المحلية داخل البلاد بالإضافة لقيامه بتلقى الأموال من التجار "الذين يحملون جنسية إحدى الدول" داخل البلاد بالعملة المحلية من راغبى إستيراد بعض السلع من الدولة المُشار إليها وإستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها بالخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين عقب حصوله على نسبته.