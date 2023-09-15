تحقيقات موسعة في مقتل شاب طعناً علي يد جاره بالأميرية

تباشر نيابة الاميرية اليوم الجمعة، التحقيق حول مصرعه شاب على يد جارة بعدة طعنات في مشاجرة متفرفة بالجسد بسبب خلافات نشبت بينهما وطالبت بعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي للتشريح لبيان اسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي ، وطالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

وألقت أجهزة الامن بالقاهرة القبض على شاب قتل جاره بطعنة سكين فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة بالأميرية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بأحد شوارع دائرة قسم شرطة الأميرية،وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مقتل شاب بطعنة سكين على يد جاره بسبب خلافات الجيرة وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم.