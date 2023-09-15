15 قرار غلق لمنشآت طبية بدون ترخيص بالقليوبية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، برئاسة الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر، وفرق العلاج الحر بالإدارات الصحية حملة موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق محافظة القليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم المرور على 192 منشأة طبية خاصة، منها 5 مستشفيات و48 مركزا طبيا وعيادات تخصصية، و139 عيادة خاصة ومعمل تحاليل.

وتابعت، أن لجنة مكبرة من فريق العلاج الحر بالعبور نفذت المررو على أحد المستشفيات الخيرية، والتي تُعد من كبرى المستشفيات بمنطقة الشرق الأوسط المتخصصة فى استقبال حالات الحروق، حيث تم متابعة كافة الخدمات التي تقدمها المستشفى من جناح العمليات والعناية المركزة وغرف الإقامة والتعقيم المركزي والمغسلة والمطبخ والأكسجين والمولدات، كما تابعت اللجنة كافة الإجراءات الطبية المقدمة ومدي مطابقتها للاشتراطات.

وأسفرت الحملة الموسعة من العلاج الحر عن تنفيذ 15 قرار غلق لمنشآت تدار بدون ترخيص، و40 إنذارًا لمنشآت طبية لتلافي السلبيات، وجاري إصدار 18 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص.

وفي نهاية الحملة، أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، علي أنه لا تهاون مع أي مخالفة تمس مريض القليوبية، وأن الحملات التي تشنها إدارة العلاج الحر مستمرة لضمان تقديم خدمة طبية مميزة لأهالي القليوبية.