غدا.. انطلاق الدورة الـ57 لشباب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو

تنطلق غدا السبت الدورة 57 لشباب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو، والتي تضم ١٥ صحفيا يمثلون ١٥ دولة إفريقية، بالإضافة إلى خمسة من الصحفيين المصريين.

وينظم الدورة اتحاد الصحفيين الأفريقيين بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الخارجية، ويفتتح الدورة كل من الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري رئيس اتحاد الصحفيين الإفريقيين، والدكتورة سامية عباس الأمين العام لاتحاد الصحفيين الإفريقيين.

وتعقد الدورة لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من ١٦ وحتى ٥ أكتوبر المقبل بالقاهرة، وتضم برنامجا سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وترفيهيا.

ويحاضر بالدورة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، والسفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة سماح المرسي أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، وأحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، والكاتب الصحفي عزت ابراهيم رئيس تحرير جريدة "الأهرام ويكلى" وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وتضم الدورة زيارات ميدانية لمؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط، والأهرام والأخبار، وتدريب على صحافة الموبايل بمركز تدريب نقابة الصحفيين، وزيارات تعريفية بالمشروعات القومية الجديدة.

وكانت لجنة التدريب بمجلس نقابة الصحفيين قد حددت شروط الالتحاق بالدورة؛ وهي إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وأن يتراوح سن المتقدمين بين ٢٠ و٣٥ عاما، وألا يسبق للزميل المشاركة في أي من الدورات السابقة.