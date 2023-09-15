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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: توزيع 14 ألف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن توزيع ما يزيد عن 14 ألف شنطة مواد غذائية ضمن مشروع "صكوك الأوقاف" لتوزيعها على الفئات الأكثر استحقاقا بمراكز شبين ومنوف وأشمون والباجور وبركة السبع خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، ويأتي هذا في إطار المسؤولية المجتمعية  لتخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أن الدولة المصرية تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجًا، مثمنًا الدور الرائد لوزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي في دعم ورعاية المواطنين غير القادرين وتقديم أوجه الرعاية لتلك الفئات.

ويأتى هذا في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم لرفع العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

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