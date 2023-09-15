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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. كيف يسير العمل داخل "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج"؟

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة
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التقطت كاميرا وزارة العمل صورًا من عملية سير العمل بـ "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى"الوزارة"، للإطمئنان على حصول المواطنين على الخدمات فى سهولة ويسر، والتأكد من عدم مواجهتهم أي مشكلات أو معوقات أثناء تلقى الخدمات، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة وإنضباط، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، منذ توليه حقيبة "الوزارة" نهاية العام الماضي 2022، حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" بهذا الشكل، لإستقبال المواطنين، مشددًا على حُسّن استقبالهم، والتعامل معهم بشكل لائقِ وآدميِ.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، رصدت  "الكاميرا" صورا عن عملية سير العمل وتلقى طلبات المواطنين بـ"الوحدة" التي تتبع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ،و كذلك رصد تعامل العاملين بالوحدة مع "الجمهور" في توضيح مراحل التقديم على عمل بالخارج من استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، ومواعيد وطرق إجراء المقابلات الشخصية، وطبيعة عقود العمل، والتأكد من تراخيص شركات إلحاق عمالة يتعامل معها المواطنون، وغيرها من "المعلومات" التي يطلبها المواطن المصري، بشأن العمل بالخارج ،وكيفية الوصول إلى مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج.

كما رصدت كاميرا "العمل" خط سير المواطنين داخل الوحدة، وفي حوار معهم أبدوا سعادتهم بهذا التطور التكنولوجي الذي لحق بالوحدة، وانتهاء ظاهرة وقوف المواطنين في الشارع، والوقوف بالخارج ساعات طويلة في أشعة الشمس أو الأمطار، مشيدين بتوجيهات الوزير حسن شحاتة بفتح أبواب الوحدة في الصباح الباكر حتى قبل بداية العمل، لدخول المواطنين، وعدم انتظارهم في الشارع.. وقالوا إن الخدمات هذه تليق بالجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد تفقد تلك "الوحدة" أكثر من مرة مع توليه حقيبة" الوزارة"، في أغسطس من العام الماضي، ووجه بسرعة تطويرها بأحدث أساليب التكنولوجيا، حرصا على التعامل الإيجابي في التعاون والتعامل  مع المواطنين خلال فترة تقديم أوراقهم بكل مراحلها، ويتابع بشكل يومي سير العمل في "الوحدة"، والإطمئنان على عملية توثيق عقود العاملين في سهولة ويسر، والتأكد من تلقي المصريين الراغبين في العمل في الخارج الخدمات التى تقدمها "الوحدة" دون أي مشكلات أو تأخير.

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