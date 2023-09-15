بالصور.. كيف يسير العمل داخل "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج"؟

التقطت كاميرا وزارة العمل صورًا من عملية سير العمل بـ "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى"الوزارة"، للإطمئنان على حصول المواطنين على الخدمات فى سهولة ويسر، والتأكد من عدم مواجهتهم أي مشكلات أو معوقات أثناء تلقى الخدمات، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة وإنضباط، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، منذ توليه حقيبة "الوزارة" نهاية العام الماضي 2022، حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" بهذا الشكل، لإستقبال المواطنين، مشددًا على حُسّن استقبالهم، والتعامل معهم بشكل لائقِ وآدميِ.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، رصدت "الكاميرا" صورا عن عملية سير العمل وتلقى طلبات المواطنين بـ"الوحدة" التي تتبع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ،و كذلك رصد تعامل العاملين بالوحدة مع "الجمهور" في توضيح مراحل التقديم على عمل بالخارج من استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، ومواعيد وطرق إجراء المقابلات الشخصية، وطبيعة عقود العمل، والتأكد من تراخيص شركات إلحاق عمالة يتعامل معها المواطنون، وغيرها من "المعلومات" التي يطلبها المواطن المصري، بشأن العمل بالخارج ،وكيفية الوصول إلى مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج.

كما رصدت كاميرا "العمل" خط سير المواطنين داخل الوحدة، وفي حوار معهم أبدوا سعادتهم بهذا التطور التكنولوجي الذي لحق بالوحدة، وانتهاء ظاهرة وقوف المواطنين في الشارع، والوقوف بالخارج ساعات طويلة في أشعة الشمس أو الأمطار، مشيدين بتوجيهات الوزير حسن شحاتة بفتح أبواب الوحدة في الصباح الباكر حتى قبل بداية العمل، لدخول المواطنين، وعدم انتظارهم في الشارع.. وقالوا إن الخدمات هذه تليق بالجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد تفقد تلك "الوحدة" أكثر من مرة مع توليه حقيبة" الوزارة"، في أغسطس من العام الماضي، ووجه بسرعة تطويرها بأحدث أساليب التكنولوجيا، حرصا على التعامل الإيجابي في التعاون والتعامل مع المواطنين خلال فترة تقديم أوراقهم بكل مراحلها، ويتابع بشكل يومي سير العمل في "الوحدة"، والإطمئنان على عملية توثيق عقود العاملين في سهولة ويسر، والتأكد من تلقي المصريين الراغبين في العمل في الخارج الخدمات التى تقدمها "الوحدة" دون أي مشكلات أو تأخير.

FB_IMG_1694768265266

FB_IMG_1694768262183

FB_IMG_1694768255980

FB_IMG_1694768253511

FB_IMG_1694768248663

FB_IMG_1694768246111

FB_IMG_1694768239138

FB_IMG_1694768236839

FB_IMG_1694768233775

FB_IMG_1694768231205

FB_IMG_1694768228018

FB_IMG_1694768225983

FB_IMG_1694768223869

FB_IMG_1694768220756

FB_IMG_1694768217833

FB_IMG_1694768213533

FB_IMG_1694768208962

FB_IMG_1694768202645

FB_IMG_1694768205347

FB_IMG_1694768199946

FB_IMG_1694768196139

FB_IMG_1694768193344

FB_IMG_1694768189726

FB_IMG_1694768186921

FB_IMG_1694768184957

FB_IMG_1694768159297

FB_IMG_1694768169467

FB_IMG_1694768172985

FB_IMG_1694768175933

FB_IMG_1694768177945

FB_IMG_1694768179973

FB_IMG_1694768182757

FB_IMG_1694768148894

FB_IMG_1694768154844