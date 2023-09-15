الأرصاد: اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمى 33 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة؛ إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلًا.

واوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 إلى 90% للعظمى والصغرى من 35 إلى 50%.

ويشهد الجمعة شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 37 للعظمى 28، وعلى شمال الصعيد 34 والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى 27 درجة.