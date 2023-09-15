بالصور.. تريلا تدهس سيارتين وموتوسيكل بميدان حلمية الزيتون

لقى شخص مصرعه وأصيب ابنه بعدما دهست سيارة نقل (تريلا) سيارتين وموتسيكل بميدان حلمية الزيتون.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بميدان حلمية الزيتون.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين ان سائق سيارة نقل (تريلا) فقد السيطرة عليها أثناء نزوله من أعلى كوبرى ابن الحكم اتجاة الميدان فاصطدم ب بسيارتين متوقفتين وموتوسيكل عليه رجل وابنه مما تسبب فى وفاة الرجل واصابة إبنه، ودلت التحريات ان السائق كان يحاول تفادى سيارة أخرى قبل الحادث لكنه اصطدم بسيارتين وموتوسيكل.

وتم ضبط سائق السيارة النقل المتسببة فى الحادث وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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