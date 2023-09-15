بلينكن يعرب عن مخاوف بلاده بشأن القيود المفروضة على حرية الرأي في نيكارجوا

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 09:32 ص

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن مخاوف بلاده بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي في نيكاراجوا.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية نقلا عن بلينكن "إننا نشاطر شعب نيكاراجوا مخاوفه العميقة بشأن القيود المفروضة على حريته في التعبير وتكوين الجمعيات والممارسة الدينية".

وتابع بلينكن، في كلمته التي جاءت بمناسبة تهنئة شعب نيكارجوا بعيد الاستقلال، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى اليوم الذي يمكن فيه لشعب نيكارجوا التمتع الكامل بحقوقهم في الحرية، واحترام كرامة الإنسان، والحرية السياسية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى روابط الصداقة التاريخية التي تربط شعبي البلدين ببعضهما البعض، قائلا "لهذا السبب، اغتنمنا الفرصة في وقت سابق من هذا العام للترحيب بـ 222 من سجناء الرأي النيكاراجويين في الولايات المتحدة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم وتحترم بشكل كامل حق شعب نيكاراجوا في تقرير مستقبله.