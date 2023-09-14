السوبر الأفريقي.. جماهير الأهلي تدعم اللاعبين قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

تواجد عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، أمام فندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في السعودية لدعم اللاعبين قبل المران الختامي علي ملعب مدينة الملك فهد، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي غدا الجمعة.

وخرصت الجماهير على الهتاف للاعبين وطالبتهم بتحقيق اللقب الأفريقي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على “فيس بوك” صورا من تواجد الجماهير وعلقت عليها: من كل مكان جايين للأهلي.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء غدا الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في الطائف في كأس السوبر الإفريقي.