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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. أبطال فيلم "عنب" يحتفلون بانطلاق تصويره

أبطال فيلم عنب
أبطال فيلم "عنب"
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احتفل صناع فيلم "عنب" ببدء تصويره، بحضور أبطال العمل منهم الفنانة آيتن عامر، الفنان إسلام إبراهيم، الفنان محمود الليثي، والفنان توني ماهر.

سيطر على الاحتفال أجواء السعادة، والفرحة بين أبطال العمل، لحظة تقطيع التورتة احتفالا بانطلاق التصوير.

فيلم "عنب" من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من تصويره، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا.

يشارك في فيلم عنب كلا من الفنانة آيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، والفيلم من قصة أمين جمال، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وهو من إنتاج شركة رشا برودكشن لرشا الظنحاني وإخراج أحمد نور.

فيلم عنب تصوير
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