بطريقة سينمائية.. مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد مدافعه

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، تجديد عقد مدافعه كايل والكر بطريقة سينمائية حتى صيف 2026.

ومدد مان سيتي عقد المدافع الإنجليزي كايل والكر حتى عام 2026، بعدما كان ينتهي تعاقده في صيف 2024.

كان اسم والكر، مرتبطًا بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل تجديد عقده مع السيتي.

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يعلن من خلاله تجديد عقد والكر.

وظهر والكر في الفيديو، وهو يقول: «لن أرحل.. لن أرحل.. لن أرحل»، وهي كلمات مقتبسة من فيلم The Wolf of Wall Street الشهير من بطولة ليوناردو دي كابريو، وهو يخبر موظفيه في الشركة أنه لن يرحل.

وحل والكر بدلًا من ليوناردو بتركيب وجهه، وبدل من تواجد موظفي الشركة تواجد لاعبي مان سيتي، الذي احتفلوا فور علمهم بقرار زميلهم بعدم الرحيل.

وانضم كايل والكر إلى مانشستر سيتي في 2017، قادمًا من توتنهام، ليخوض معه 260 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 18 آخرين.