السوبر الأفريقي.. القطعة الغائبة عن سفينة «المارشال» كولر

يسعى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لقيادة الفريق لتحقيق لقب السوبر الأفريقي لينضم إلى قائمة المدربين العظماء في تاريخ النادي وإضافة بطولة جديدة في سجله مع القلعة الحمراء بعدما حقق ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا في أول موسم له مع المارد الأحمر.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الأفريقي 8 مرات من قبل، تحت قيادة 4 مدربين ويخطط كولر ليكون المدرب الخامس تحقيقا للقب البطولة القارية ويكتب اسمه بحروف من ذهب في سجل المدربين التاريخيين واستعادة لقب السوبر الأفريقي الذي غاب عن الأهلي في النسخة الأخيرة.

وتمكن الساحر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي قيادة الشياطين الحمر لتحقيق لقب السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه عام 2002 عندما تغلب على فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي برباعية مقابل هدف، وتمكن جوزيه بعدها من تحقيق اللقب للمرة الثانية عام 2006 على فريق الجيش الملكي المغربي بركلات الترجيح ، ثم اللقب الثالث على حساب النجم الساحلي التونسي عام 2007 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكان رابع وآخر ألقاب جوزيه مع الأهلى فى بطولة السوبر الأفريقي عام 2009 بالفوز على فريق الصفاقسى التونسي بهدفين مقابل هدف.

كما حقق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لقب السوبر الأفريقي مرتين مع الأهلي، الأولى عام 2020 على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في العاصمة القطرية الدوحة، وبعدها بشهور قليلة حقق لقب السوبر لعام 2021 بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح على ملعب “أحمد بن علي المونديالي” في قطر.

ونجح حسام البدرى، المدير الفنى السابق للأهلي، فى الفوز ببطولة السوبر الأفريقي مرة واحدة عام 2013 عندما فاز على فريق ليوبار الكونغولى بهدفين مقابل هدف على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتمكن محمد يوسف من قيادة الأهلي لحصد لقب السوبر الأفريقي مرة أيضا عندما فاز على فريق الصفاقسي التونسي بنتيجة 2/3 فى المباراة التى أقيمت في عام 2014 على ملعب القاهرة الدولي.