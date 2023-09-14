تشريح جثة شاب لقي مصرعه علي يد آخر بسبب خلافات بينهما بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح تشريح جثة شاب لقي مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالرقبة على يد أخر بسبب خلافات بينهما لبيان سبب الوفاة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "محمود ج" 40 سنة صاحب محل بقالة جثة هامدة.

وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات قيام عامل بارتكاب الواقعة بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض بتسديد طعنة نافذة له بالرقبة أودت بحياته بسبب خلافات بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار وندب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى بالزقازيق لإجراء الصفة التشريحية لبيان ما به من إصابات وسبب وتاريخ وكيفية حدوث الوفاة والاداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.