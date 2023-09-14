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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنعى الشاعر أشرف عامر

مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية
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نعى الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية اليوم الخميس، الشاعر والكاتب أشرف عامر، الذى وافته المنية مؤخرا بعد رحلة عطاء مثمرة فى خدمة  الجماعة الثقافية، وقال: فقدنا شاعرا وكاتبا مميزا" وشغل الفقيد منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

وقال زايد، لقد رحل أشرف عامر بعد رحلة أثرى خلالها العمل فى وزارة الثقافة وترك إرثا مميزا من الكتب والدواوين، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. 

صدر للفقيد عدة دواوين شعرية منها "شبابيك، واكتشافاتُ الفراشة، وكأنه يعيش، وغيرها"، وحصل عامر فى عام ٢٠٢٢على جائزة الشارقة للإبداع العربى عن مجموعته "عدة أبيات أخر".

شارك أشرف عامر في عدد من الفعاليات الثقافية العالمية والعربية والمصرية، كان آخرها مهرجان مديين الشعري العالمي في كولومبيا 2008، يوم الشعر العالمي بالبحرين 2008، مهرجان الشعر في ساقية الصاوي 2008، مهرجان الشعر العالمي بكوستاريكا 2009، وغيرها من الفعاليات.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الفعاليات الثقافية دكتور احمد زايد مكتبة الإسكندرية الشاعر اشرف عامر يوم الشعر العالمي
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