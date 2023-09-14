أسبوع شباب الجامعات.. زيارات للمشروعات القومية للطلاب المشاركين

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ضرورة تعريف الطلاب بالمشروعات القومية والدور الحيوي الذي يلعبونه في تعزيز التنمية المستدامة للبلاد، وأشاد بجهود الطلاب في تطوير مستقبل مصر.

وجاء ذلك وفق البيان الذي أصدرته جامعة حلوان والذي أفاد بتنظيم التربية العسكرية بجامعة حلوان وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بعمل زيارات ميدانية مميزة إلى شركة النصر للكيماويات الواقع في منطقة أبو رواش، وتعد أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني، وكذلك زيارة الى الشركة الوطنية للزراعات المحمية بقطاع العاشر من رمضان " مشروع الصوب الزراعية" وهدفت الزيارة لتعريف الطلاب جهود الدولة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائى فى مصر ومضاعفة الإنتاج الزراعى مع تحقيق الجودة الفائقة وتحييد العوامل المناخية المدمرة للمحاصيل فى الزراعة المفتوحة.

وجاءت هذه الزيارة تحت إشراف العقيد اركان حرب عبد الرحمن محمد مدير التربية العسكرية بجامعة حلوان، وعلى هامش فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد الثالث عشر بجامعة حلوان، حيث تعتبر هذه الزيارات فرصة قيمة للطلاب لفهم اهمية المشروعات القومية دورها الاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة.