خاص.. الشريعي: إنهاء أزمة وقف القيد في إنبي

نجح مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي في إنهاء ازمة وقف القيد فريق لفريق الكرة الأول.

وتواصل الشريعى خلال الأيام الماضية مع أنيس بن ميم محامى اللاعب زياد بو غطاس ونجح في إقناعه بشكل ودى للتنازل عن شكواه ضد النادي البترولي

وقال أيمن الشريعي خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، «الحمد لله انتهت أزمة وقف القيد وحصلت على موافقة مسؤل اتحاد الكرة بقيد صفقات الفريق البترولي استعداداً للموسم الجديد».

وكان زياد بو غطاس قد تقدم بشكوى للاتحاد الدولي يطالب فيها بمستحقاته المتأخرة لدى إنبي بعد تعثر النادي البترولي في توفير قيمة عقد اللاعب بالدولار أثناء أزمة كورونا.