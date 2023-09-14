الاثنين.. الأعلى للثقافة يطلق مؤتمر "الفكر العربي في عقدين" بدار الأوبرا

يطلق المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي برئاسة الدكتور هنري العويط، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتحت رعايتها، التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية تحت عنوان "الفكر العربي في عقدين 2000 – 2020"، وذلك على مدار يومي 18 و19 سبتمبر الحالي، على أن يكون الافتتاح في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتقام باقي الفعاليات بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين يناقش فيهما (3) محاور، وهى: الفكر السياسي العربي في مطلع القرن الحادي عشر، والفكر الاجتماعي العربي في مطلع القرن الحادي عشر، والفكر العربي وآفاقه المستقبلية.

ويأتي برناج المؤتمر كالتالي:

