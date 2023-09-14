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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قائد الجيش اللبناني يتفقد لواء المشاة الأول المنتشر في صيدا ومحيط مخيم عين الحلوة

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون
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تفقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، لواء المشاة الأول حيث زار قيادة اللواء في ثكنة محمد زغيب بصيدا واجتمع بالضباط والعسكريين واستمع إلى إيجاز حول المهمات المنفذة في ظل الاشتباكات الدائرة داخل مخيم عين الحلوة.
وأشاد العماد عون، في تصريح اليوم /الخميس/، بصمود العناصر واحترافهم وتضحياتهم في أداء الواجب، بخاصة خلال الظروف الاستثنائية الحالية في قطاع مسئولية اللواء.

وتواصلت الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين لليوم الثامن على التوالي مما أسفر عن مقتل وإصابة قرابة 200 شخص حتى الآن فضلا عن نزوح الآلاف من داخل المخيم.
 

مخيم عين الحلوة الجيش اللبناني
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