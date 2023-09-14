صواريخ أوكرانية تضرب الأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم

قصفت أوكرانيا أهدافًا بحرية روسية وبنية تحتية للموانئ في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، فيما يبدو أنه أكبر هجوم في الحرب على مقر أسطول البحرية الروسية في البحر الأسود.

وقال مسؤول مخابرات أوكراني إن سفينة كبيرة وغواصة أصيبتا في الهجوم تعرضتا لأضرار بالغة ومن المرجح أن يكونا غير قابلين للإصلاح.

وسلطت الضربة التي وقعت قبل الفجر الضوء على القدرات الصاروخية المتنامية لكييف مع استمرار روسيا في قصف أوكرانيا من بعيد بصواريخ طويلة المدى وطائرات بدون طيار هجومية.

وقال أندريه يوسوف، مسؤول المخابرات العسكرية الأوكرانية، لرويترز: “نحن لا نعلق على الوسائل (المستخدمة) في الضربة”.

وأشار يوسوف في وقت لاحق للتلفزيون الوطني: “هذه أضرار كبيرة. يمكننا الآن أن نقول إنه مع احتمال كبير أنهم لا يخضعون للترميم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أوكرانيا هاجمت حوض بناء السفن على البحر الأسود بعشرة صواريخ كروز وثلاثة زوارق سريعة غير مأهولة في الساعات الأولى من الصباح، مما أدى إلى إتلاف سفينتين عسكريتين كانتا تخضعان للإصلاح.

وأضافت إنها أسقطت سبعة من الصواريخ القادمة وأن الزوارق الهجومية دمرتها سفينة دورية روسية.

وأظهرت صورة تم تداولها عبر الإنترنت وتحققت منها رويترز، سفينة راسية تعرضت لأضرار جسيمة.

وشكك يوري إحنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، في التأكيد الروسي على أن وحداته أسقطت معظم الصواريخ القادمة. وقال للتلفزيون الوطني "من الصعب تحديد عدد الطائرات القادرة على إسقاطها". "من المهم عدم التقليل من شأن وحداتهم المضادة للطائرات. ربما قاموا بتدميرهم. ربما لا."

وقال الكابتن المتقاعد بالبحرية الأوكرانية أندريه ريجينكو متحدثا لرويترز عبر الهاتف: "إنه في الواقع أكبر هجوم على سيفاستوبول منذ بداية الحرب".

فالمدينة هي موطن لأسطول البحر الأسود، الذي يستخدمه الكرملين لبسط قوته في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وخلال الحرب في أوكرانيا، لفرض حصار فعلي على صادرات أوكرانيا الغذائية المنقولة بحراً عبر المضائق التركية.

وقال بوتين مؤخراً إنه لن يجدد اتفاقاً يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر البحر الأسود إلى أن يلبي الغرب مطالب موسكو فيما يتعلق بصادراتها الزراعية.

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار زيلينسكي: "إن تجريد الأسطول الروسي في البحر الأسود من السلاح هو ضمان حقيقي طويل الأجل لأمن طرق التجارة الإقليمية و"ممر الحبوب". "هذا هو الرد الصحيح الوحيد على محاولات روسيا تحويل الجوع إلى سلاح والطريقة الوحيدة لضمان إمدادات الحبوب دون انقطاع لدول الشرق وأفريقيا."

وحاولت أوكرانيا التصدي للقوة البحرية للأسطول من خلال مهاجمتها بطائرات بحرية بدون طيار محملة بالمتفجرات، لكن روسيا واصلت استخدام سفنها الحربية لشن هجمات صاروخية على أوكرانيا طوال الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 شهرًا.

ولم يتضح نوع الصاروخ الذي استخدمته كييف في الهجوم على سيفاستوبول، التي تقع على بعد حوالي 300 كيلومتر (185 ميلاً) من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود. وقال ريجينكو إن أوكرانيا ربما استخدمت صواريخ نبتون المضادة للسفن محلية الصنع والتي تم تعديلها للعمل ضد أهداف أرضية.

وأضاف أن صواريخ كروز ستورم شادو التي قدمتها بريطانيا هي احتمال آخر.

واتخذ الجيش الأوكراني، الذي شن هجوماً مضاداً في أوائل يونيو، خطوة غير معتادة بإعلان مسؤوليته علناً عن الهجوم، وهو أمر لا يفعله عادة فيما يتعلق بالهجمات على روسيا أو شبه جزيرة القرم.

وقال على تيليجرام: "في صباح يوم 13 سبتمبر، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية ضربات ناجحة على الأصول البحرية والبنية التحتية لموانئ المحتلين عند أرصفة سيفاستوبول المحتلة مؤقتًا".

وقال ميخائيل رازفوزهاييف، حاكم سيفاستوبول الذي عينته موسكو، وهي أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم وميناء رئيسي على البحر الأسود، عبر تطبيق تيليغرام إن 24 شخصا على الأقل أصيبوا. ونشر صورة ليلية تظهر فيها ألسنة اللهب تجتاح ما يبدو أنه بنية تحتية للميناء. ونشرت قنوات Telegram الروسية مقاطع فيديو والمزيد من الصور لألسنة اللهب في منشأة بجوار المياه.