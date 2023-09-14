بعد 25 سنة.. هنيدى ومنى زكى يتعاونان في فيلم جديد بعنوان "الجواهرجي"

عرضت فضائية "صدى البلد"، تقريرًا عن التعاون الثاني الجديد بين الفنان محمد هنيدي والفنانة مني زكي، بعد حوالي 25 عامًا من مشاركتهما معًا في فيلم جديد بعنوان "الجواهرجي".

وقالت الفضائية، إن هذا التعاون يأتي بعد آخر فيلم لهما "صعيدي فى الجامعة الأمريكية"، والذى عرض عام 1998 أي قبل 25 عامًا من الآن الذي حقق نجاحًا كبيرًا للغاية، مشيرة إلى أن الفنانة مني زكي شاركت جمهورها بصورة مع محمد هنيدي وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد على موقع إنستجرام، وعلقت عليها: "من كواليس فيلم الجواهرجي.. الحلوين".

وفيلم "الجواهرجي" من بطولة الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي ولبلبة وأحمد سعد وأحمد صلاح السعدني وباسم سمرة وعارفة عبدالرسول، وغيرهم من النجوم، تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.