الوكالة الذرية: عثرنا على مواد نووية مريبة في إيران ونحتاج تفسيرًا لها

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن مفتشيها عثروا عل مواد نووية مريبة في بعض المواقع النووية الإيرانية، وطالبت بتفسيرات منطقية لوجودها، إلا أن السلطات الإيرانية لم تعطي مفتشي الوكالة أية معلومات عن العثور على تلك المواد.

وطالبت الوكالة الذرية إيران بتقديم معلومات بشأن المواقع التي عثر بها على مواد نووية وأثار يورانيوم مخصب بنسب عالية، مؤكدة أن تلك المواد عثر عليها في موقعين نوويين هما تورقوزآباد ورامين.

وأكدت الوكالة أنه من الضروري أن يكون هناك تحركًا سريعًا تجاه إيران في حالة إذا لم تف بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الوقت ذاته طالبت بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ إجراءات صارمة تجاه إيران، بسبب العثور على مواد نووية في عدة مواقع إيرانية.